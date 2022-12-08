Время восстановления подачи уточняется

В Краснодаре семь улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Прикубанском округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «СВ-327» и 16 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Школьной, Пустовойта, Восточно-Кругликовской, Тихорецкой. Без электроэнергии остаются жители улиц Подсолнечной, Филатова, Черниговской.

Бригада специалистов устраняет поломку. Время восстановления подачи уточняется.