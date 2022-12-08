Вице-губернатор Анна Минькова встретилась с победителями и финалистами конкурса «Лидеры Кубани» Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Анна Минькова встретилась с победителями и финалистами конкурса «Лидеры Кубани». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участники встречи обсудили представленные на конкурсе социальные проекты. Из 10 тысяч конкурсантов более трех тысяч представляли идеи в треке «Социальная сфера».

- Это сложное направление, ведь работа связана с людьми, с самыми незащищенными слоями населения, - отметила на встрече Анна Минькова. - Здорово, что все больше специалистов видят себя в этом, ведь в соцсферу нужно идти по призванию души.

Победители и финалисты конкурса рассказали о своих инициативах – практике для детей в СМИ, внедрению ранней профориентации, дополнительной поддержке молодых специалистов.

Напомним, конкурс «Лидеры Кубани» проводится с 2018 года с целью выявить талантливых и перспективных управленцев. Участниками в течение пяти лет стали более 33 тысяч человек. А свыше 100 человек уже занимают должности в органах исполнительной власти и местного самоуправления.