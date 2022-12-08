Объем розничного кредитного портфеля Краснодарского отделения Сбербанка достиг 483 млрд рублей

Фото: Сбербанк

Розничный кредитный портфель Краснодарского отделения Сбербанка на 1 ноября 2022 года составляет 483 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом розничный портфель банка вырос почти на 20%.

Кроме этого, в Краснодарском крае фиксируется рост объема оформленных вкладов в Сбере. В этом году эта сумма превышает 432 млрд рублей, что в 3,5 раза больше, чем в 2021 году. Кредитные карты жители Краснодарского края за 10 месяцев 2022 года оформляли почти в 2 раза чаще, чем годом ранее.

В настоящее время клиентами Краснодарского отделения Сбербанка является большинство жителей региона. Население Кубани обслуживают 528 офисов Сбера.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Розничное кредитование остается фундаментом банковского бизнеса. Этот сегмент по итогам 10 месяцев демонстрирует хороший рост в Краснодарском крае. Кубань является регионом-лидером по объему розничного кредитования. На Краснодарское отделение приходится почти половина (42%) от всего кредитного портфеля Юго-Западного банка Сбербанка».

Сохраняется интерес среди жителей Кубани к приобретению квартир в ипотеку. В регионе особой популярностью пользуются программы жилищного кредитования «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми».