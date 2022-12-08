На промостранице сайта ФНС РФ размещена ссылка для Единого налогового счета Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В УФНС по Краснодарскому краю рассказали, как будет работать Единый налоговый счет. Нововведение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Новый порядок учета обязательных платежей – Единый налоговый счет – представляет собой универсальную платежку с одинаковыми реквизитами для всех налогов. А сроки уплаты и сдачи отчетности теперь будут едиными.

- Больше не придется помнить сроки по разным налогам. В результате платежи пройдут без ошибок, пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги, - отмечают специалисты.

Уточняется, что при образовавшейся переплате налогоплательщик может вернуть ее или перевести другому плательщику. Операция не зависит от срока давности переплаты.

- Благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с банковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо, - говорят специалисты.

На промостранице сайта ФНС РФ размещена ссылка для Единого налогового счета. Здесь собраны наиболее распространенные вопросы плательщиков и ответы. Задать вопросы по ведению Единого налогового счета также можно в Контакт-центре ФНС РФ по телефону 8-800-222-22-22 или через чат-бот Таксик.