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В Краснодаре звание почетного гражданина получили 12 жителей города. Такое решение приняли депутаты городской Думы на 50-м внеочередном заседании под председательством Веры Галушко. Еще 20 людям присвоили медали «За заслуги».

- Звание Почетных граждан Краснодара присвоено ветеранам Великой Отечественной войны, деятелям науки, спорта. Также известным врачам и руководителям предприятий, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что церемонию награждения тех, кто внес значительный вклад в развитие Краснодара, приурочат к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Она пройдет в феврале 2022 года.