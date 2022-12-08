«Роза Хутор» в Гималаях

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Высотная сборная Краснодарского края по альпинизму покорила семитысячник в Гималаях - Аннапурну IV.

На вершине горы были установлены флаги России, Краснодарского края и горного курорта «Роза Хутор».

Такой своеобразный привет Гималаям от Кавказских гор передал инженер Противолавинной службы сочинского горного курорта Андрей Дергачев. Он оказался одним из двух российских альпинистов, поднявшихся в этот раз на семитысячник.

Пятая гималайская экспедиция Высотной сборной Краснодарского края в составе 14 участников стартовала еще 12 октября. Ее целью было восхождение на вершину Аннапурна IV (7525 м). Россияне совершали восхождение в традиционном стиле, акклиматизируясь по ходу маршрута, провешивая перила и разбивая лагеря. При этом команда работала без помощи высотных носильщиков. В итоге на пути к вершине альпинисты установили 5 промежуточных лагерей, переходы между ними занимали по 5–6 часов. Само восхождение заняло 25 дней и преодолеть весь путь смогли не все, хотя изначально все участники экспедиции ставили себе такую цель.

Аннапурна IV, часть массива Аннапурна, изолирована от других вершин своей группы крупной седловиной. Первое восхождение на вершину 30 мая 1955 года совершили немцы Харальд Биллер, Хайнц Штайнмец и Юрген Велленкамп из бывшей Западной Германии. До 2022 года из 98 экспедиций на Аннапурну IV только 32 достигли вершины, в том числе 27 участников по северо-западному хребту. Другие поднимались по маршруту северная стена — восточный гребень. До нынешнего восхождения россиян, последняя успешная экспедиция на Аннапурну состоялась семь лет назад, в 2015 году.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Краснодарцы также шли именно по северной стене и совершили не одну попытку покорить вершину. В результате 13 ноября семитысячник все же сдался двум альпинистам - Александру Елисееву и Андрею Дергачеву. Оказавшись на Аннапурне IV, они развернули флаги России, Краснодарского края и самого крупного горного курорта нашей страны – «Роза Хутор». Как отметил Андрей Дергачев: «Самое сложное было уже наверху – это постоянное ощущение холода и очень сильный ветер. Приходилось «ловить» подходящую погоду и в какой-то момент нам наконец-то повезло». Он отметил, что подъем на Аннапурну IV считается достаточно сложным даже по сравнению с подъёмом на восьмитысячник, поэтому «на нее ходят редко».

Инженер Противолавинной службы курорта «Роза Хутор» Андрей Дергачев имеет 30-летний альпинистский опыт. В его активе есть и восьмой по высоте восьмитысячник мира – гималайская гора Манаслу I, а также знаменитые российские вершины – Эльбрус, Казбек и Белуха. Альпинистские навыки помогают Андрею и на работе, так как в его компетенцию входит обслуживание метеостанций курорта, которые находятся высоко в горах. Он также отметил, что на курорте «Роза Хутор» отлично понимают важность хорошей альпинисткой подготовки работающих здесь спасателей и лавинщиков и обеспечивают нужное обучение и тренировки.

Высшей точкой курорта «Роза Хутор» является вершина Каменный столб – 2509 метров над уровнем моря. Есть идея когда-нибудь проложить сюда официальный альпинистский маршрут. А в дальнейших планах Андрея Дергачева уже следующее восхождение - возможно, это будет четвертый восьмитысячник мира, гора Лхоцзе в Гималаях.