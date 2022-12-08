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Мэр объявил облаву на граффитистов в подземках Краснодара. Через камеры видеонаблюдения удалось найти двоих вандалов, которые изрисовали недавно очищенный переход на пересечении улиц Офицерской и Коммунаров.

- Информацию сразу же передали сотрудникам полиции. Они оперативно задержали юных «художников». Теперь правоохранители примут решение в зависимости от всех обстоятельств и размера причиненного материального ущерба, - сообщил глава муниципального образования города Евгений Наумов.

Уточняется, что люди, которые хотят продолжать «украшать» город должны понимать, что придется нести ответственность за свои действия.