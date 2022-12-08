На Кубани с начала года выплатили более 100 млн рублей задолженностей по зарплате

Предприятия края выплатили с начала года более 100 миллионов рублей задолженностей по зарплате. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани с начала года выплатили более 100 миллионов рублей задолженностей по зарплате. Цифра уже уменьшилась более чем в два раза. Это связано с системной работы по недопущению задолженности в реальном секторе экономики, коммерческих организациях. Также с собственниками предприятий.

- Мы видим эффективность принятых на уровне государства и региона пакетов антикризисных мер. Все они направлены на сохранение стабильной работы предприятий и их сотрудников. Кроме того, на поддержку реализации крупных инвестиционных проектов. Муниципалитетам необходимо усилить взаимодействие с работодателями, чтобы оперативно влиять на ситуацию, - сообщил первый вице-губернатор Игорь Галась.

Уточняется, что итогом совещания стало утверждение плана работы на 2023 год. Было принято решено не снижать внимания к проблематике в разрезе работы с организациями, которые оказывают существенное влияние на социальную стабильность региона и занятость населения.