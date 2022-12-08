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НовостиОбщество8 декабря 2022 17:01

На Кубань с начала года приехало более 16,7 миллионов туристов

Об этом рассказал Вениамин Кондратьев во время награждения лидеров индустрии
Мария ЧАЛАЯ
Вениамин Кондратьев посетил церемонию награждения лидеров туристской индустрии. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев посетил церемонию награждения лидеров туристской индустрии. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубань с начала года приехало более 16,7 миллионов туристов. Об этом стало известно на церемонии награждения лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп – 2022». Она прошла в Сочи.

- На время закрытия аэропортов региона Сочи стал основным транспортным туристическим хабом. Даже несмотря на закрытое небо, туристы продолжают выбирать курорты Краснодарского края. Некоторые приезжают на поездах или автомобилях, - сообщил губернатор Кубани.

Планируется, что до конца года в край приедет не меньше 17 миллионов гостей. Эта цифра держится на уровне рекордного 2019 года.