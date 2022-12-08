День Конституции России отметят в Краснодарском крае. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани отметят День Конституции России. В регионе в преддверии праздника проведут более тысячи мероприятий.

- 12 декабря в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России» сотням юных ребят вручат первые паспорта. Церемония пройдет в торжественной обстановке в разных муниципалитетах края. Также в Сочи, Армавире, Курганинске и городах на фасадах зданий организуют мэппинг-проекцию в цвета российского триколора, - отметили в департаменте внутренней политики краевой администрации.

Уточняется, что по всему краю пройдет акция «Мой триколор». В ходе нее всем желающим раздадут ленты триколора, флажки России, воздушные шары.

Кроме того, люди смогут проверить свою юридическую грамотность и знание норм Конституции. Сделать это можно будет, приняв участие во Всероссийском правовом диктанте в онлайн-формате.