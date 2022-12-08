Объем инвестиций в туротрасль Кубани вырос в 10 раз. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани с 2019 года объем инвестиций в туротрасль вырос в 10 раз. Сейчас в крае реализуют 39 инвестпроектов на 290 миллиардов рублей. Это новые гостиницы и санатории. Они помогут создать 16 тысяч рабочих мест и дадут дополнительные возможности для туристов.

- Продолжает расти запрос на качественный и комфортный отдых. Это означает, что необходимо развивать курорты. При этом нужно сохранить то, что подарено природой. Мы последовательно защищаем особо ценные территории. Остановили бесконтрольную застройку и принимаем новые генеральные планы курортных городов, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В этом году регион получил 780 миллионов рублей субсидий по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». На эти деньги создают более 90 проектов. Это круглогодичные бассейны и обустройство пляжей. Также создание новых туристических маршрутов, аудиогидов, электронных путеводителей по курортам и строительство модульных гостиниц.