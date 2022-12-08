Илья Павлов. Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре новыми вице-мэрами стали Илья Павлов и Игорь Михайлов. Их кандидатуры одобрили депутаты Гордумы во время 50 внеочередного собрания.

- Также на заседании стало известно о назначении Михаила Дагбаша. Теперь он будет занимать должность начальника управления муниципального контроля Краснодара. Михаил работает в мэрии города с 2014 года, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что Илья Павлов занимал пост главы департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара с 2019 по 2022 год. В 2022 году он стал начальником управления муниципального контроля.

Игорь Михайлов с 2014 по 2021 год в Ростовской области занимал пост заместителя главы аппарата правительства. А в 2021 году его назначили заместителем мэра Анапы.