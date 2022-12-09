Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре на новогодние праздники создадут оперштаб. Его главной задачей будет обеспечение в городе безопасности и спокойствия.

- У нас не планируется массовых новогодних празднеств. Наверняка, в это время будет пользоваться особой популярностью парки, развлекательные центры, гипермаркеты, кинотеатры и другие места отдыха, - сообщил мэр города Евгений Наумов.

Уточняется, что муниципальный оперштаб будет работать круглосуточно и в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и городскими службами.

Кроме того, в новогодние праздники усилят контроль за торговлей пиротехникой.