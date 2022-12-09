Узнали, где будут отключения света в Сочи 9 декабря 2022 года

В Сочи отключат свет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 9 декабря не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00, а также с 23:00 до 06:00 10 декабря.

- Света не будет на улицах Светогорская, Прогресс, Вологодская, Мостовая, Пензенская, Тихая, Пастушечья, Большая, Параллельная, Севастопольская, Чапаева, Волжская и в переулках Пастушечий, Ахунский, Юбилейный. Также на улицах Полтавская, Загородная 18, Крымская, Фадеева, Механическая, ЖСНТ «Сосновый Бор», - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Электроэнергию отключат в переулках Ахунский, Юбилейный, в селе Хлебороб на улицах Володарского, Жуковского, СНТ «Ветеран». Также в селе Калиновое озеро, СНТ «Яблоневый сад», в селах Илларионовка, Каштаны на улицах Михайловская, Мичурина, Сухумское шоссе, Краснополянская, 50 лет СССР №8, СНТ «Восход-1», СНТ «Восход-2». В поселках Харциз Первый, Харциз Второй, Отрадное, Солох-аул, Дагомыс, Нижняя Шаумяновка, Волковка,

9 декабря света не будет с 23:00 и до 06:00 10 декабря на улицах Восточная, Целинная, Яблочная, Тимирязева, Виноградная и в перулках Виноградный.