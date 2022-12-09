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НовостиОбщество9 декабря 2022 4:17

Погода в Адыгее 9 декабря 2022: небо затянут облака

В Адыгее 9 декабря синоптики прогнозируют потепление
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 9 декабря 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 9 декабря 2022

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 9 декабря 2022.

В Майкопе 9 декабря погода сохранится облачная, местами с прояснением. В республике синоптики прогнозируют потепление.Максимальная температура воздуха днем +13°C. Ветер восточный, 2 м/с. Ночью температура понизится до +1°C. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается также облачной, без осадков. В светлое время суток температура воздуха повысится до +11°C. Ветер южный, 2 м/с. Ночью столбики термометра опустится до +2°C. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с.