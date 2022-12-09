Мэр Майкопа поздравил местные органы самоуправления с 20-летием

Мэр республиканской столицы поздравил местные органы самоуправления с юбилеем. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

В Майкопе 20 лет назад состоялись первые выборы органов власти. Мэр республиканской столицы поздравил местные органы самоуправления с юбилеем.

- Ровно 20 лет назад в республиканской столице состоялись первые выборы в представительный орган власти, - рассказал мэр Майкопа Геннадий Митрофанов в своем Telegram-канале. - От всей души поздравляю работников органов местного самоуправления, ветеранов муниципальной службы, депутатов.

Также Геннадий Митрофанов пожелал работникам крепкого здоровья, профессионального успеха и сплоченного коллектива.