В Сочи прошло награждение победителей конкурса «Курортный Олимп-2022»

В Сочи прошла церемония награждения победителей конкурса туристской индустрии «Курортный Олимп- 2022». Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи прошла церемония награждения победителей конкурса туристской индустрии «Курортный Олимп- 2022». На время закрытия аэропортов юга России курорт стал основным транспортным туристическим хабом.

- В новых реалиях на первый план вышли вопросы безопасности и перестраивания логистики. И работники отрасли достойно справляются со всеми вызовами. Именно вы формируете имидж и привлекательность края, делаете все, чтобы гостям было хорошо и комфортно, - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Более 300 участников подали заявку на конкурс, который проходил в 20 номинациях. В этом году впервые ввели номинации «Лучшая организация-работодатель» и «Стартап года».

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Сочи соответствует самым высоким курортным стандартам. С начала 2022 года в город прибыло более 7 млн туристов на отдых. В то время, как на новогодние праздники горнолыжные курорты будут заполнены на 90-100%. Отели забронированы на 90-100%. Сейчас бронь номеров находится в самом разгаре.