Мэр Краснодара поздравил жителей с День Героев Отечества

Фото: t.me/emnaumov

9 декабря по всей России отмечается День Героев Отечества. В этот праздник жителей поздравил в соцсетях мэр города Евгений Наумов.

- В Краснодаре сегодня живут — один Герой Советского Союза, восемь Героев России, три Героя Социалистического Труда, два Героя Труда России и 26 Героев Труда Кубани. Они – пример для подрастающего поколения, - написал Наумов.

Кроме этого, глава города отметил, что защитники Отечества вносят большой вклад в развитие страны, они защищали и защищают интересы Родины на полях сражений, а кто-то создает сильную экономику и великую культуру. Наумов поблагодарил всех героев за подвиг, за труд, за самоотверженность и героизм, патриотизм.