Глава Адыгеи поздравил местных жителей с Днем Героя Отечества

По всей России 9 декабря отмечают День Героев Отечества. Фото: https://t.me/muratkumpilov

По всей России 9 декабря отмечают День Героев Отечества. Глава Адыгеи поздравил местных жителей с праздником.

-В современной России День героев Отечества отмечается уже 15 лет. Ежегодно в этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, чьи трудовые и ратные подвиги отмечены высокими званиями Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, - отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Мурат Кумпилов пожелал жителям республики крепкого здоровья, мира. А также благополучия и успехов во всех начинаниях.