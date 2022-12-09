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НовостиОбщество9 декабря 2022 5:49

Глава Адыгеи поздравил местных жителей с Днем Героя Отечества

В своем Telegram-канале Мурат Кумпилов пожелал гражданам здоровья и успехов в начинаниях
Валерия ГОДОВНИКОВА
По всей России 9 декабря отмечают День Героев Отечества. Фото: https://t.me/muratkumpilov

По всей России 9 декабря отмечают День Героев Отечества. Фото: https://t.me/muratkumpilov

По всей России 9 декабря отмечают День Героев Отечества. Глава Адыгеи поздравил местных жителей с праздником.

-В современной России День героев Отечества отмечается уже 15 лет. Ежегодно в этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, чьи трудовые и ратные подвиги отмечены высокими званиями Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, - отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Мурат Кумпилов пожелал жителям республики крепкого здоровья, мира. А также благополучия и успехов во всех начинаниях.