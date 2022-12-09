В Майкопе высадят около 600 деревьев на 9 млн рублей

В столице Адыгеи проводят масштабную высадку деревьев Фото: Евгения ГУСЕВА

В Майкопе проводят масштабную высадку деревьев. В городе высадят более 600 молодых саженцев.

- Саженцы платана, клена, липы, дуба и груши высаживают на 18 участках республиканской столицы, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Посадка выполнена по поручению главы республики Мурата Кумпилова.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», уже завершена посадка деревьев в микрорайоне Черемушек города. Там высадили порядка 100 кленов Фримана и около 150 декоративных груш.