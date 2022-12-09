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НовостиОбщество9 декабря 2022 6:15

В Майкопе высадят около 600 деревьев на 9 млн рублей

В одном из микрорайонов города уже посадили более 250 растений
Валерия ГОДОВНИКОВА
В столице Адыгеи проводят масштабную высадку деревьев

В столице Адыгеи проводят масштабную высадку деревьев

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Майкопе проводят масштабную высадку деревьев. В городе высадят более 600 молодых саженцев.

- Саженцы платана, клена, липы, дуба и груши высаживают на 18 участках республиканской столицы, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Посадка выполнена по поручению главы республики Мурата Кумпилова.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», уже завершена посадка деревьев в микрорайоне Черемушек города. Там высадили порядка 100 кленов Фримана и около 150 декоративных груш.