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НовостиОбщество9 декабря 2022 6:37

В акции «Кубань против рака» приняли участие более 76 тысяч местных жителей

Мероприятие проходит в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В этом году в акции «Кубань против рака» приняли участие свыше 76 тысяч жителей края. Медики из онкодиспансера выезжали в отдаленные хутора и станицы и проводили приемы.

- На медосмотрах врачи за год выявили злокачественные новообразований у более 1,2 тысячи человек, предраковые патологии – у порядка 3,1 тысячи пациентов. Все были направлены на дообследование, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Медики напоминают - злокачественные новообразования коварны, они могут развиваться безболезненно, а симптомы появиться только на последних стадиях. Поэтому успех выздоровления зависит от своевременного лечения.

На Кубани онкологию на ранней стадии врачи выявляют у 61,2% пациентов. Это один из лучших показателей в стране.