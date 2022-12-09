От сильного удара в машине осыпалось заднее стекло.

9 декабря на Яблоновском мосту Краснодара произошла авария. Последствия ДТП на сотовый телефон снял очевидец. На кадрах видна поврежденная легковушка - от сильного удара в машине осыпалось заднее стекло.

- Правда, второго участника ДТП не наблюдается, - сказал автор ролика.

Предварительно, водитель поврежденного авто не пострадал. По всей видимости, он не справился с управлением и наехал на ограждения, установленные на мосту. В обстоятельствах и причинах аварии разбираются правоохранители, которые сейчас работают на месте аварии.

Напомним, ранее в Майкопе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате аварии один человек пострадал. По факту происшествия проводится проверка.