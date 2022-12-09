ВТБ стал лидером рейтинга работодателей Forbes

ВТБ второй год подряд вошел в платиновую группу лидеров рейтинга журнала Forbes «Лучшие работодатели России». Банк получил платиновый статус по двум метрикам оценки – «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление», а в категории «Экология» – золотой.

Организаторы рейтинга отметили ведущий статус ВТБ среди крупнейших работодателей России. В этом году Forbes сделал акцент в основном на социальных параметрах оценки компаний, таких как качество применяемых в организациях HR-практик и уровень социальной ответственности в кризисных условиях.

Руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков отметил: «Мы понимаем, насколько в текущих условиях важна поддержка сотрудников. Несмотря на беспрецедентные вызовы этого года, мы провели в установленные сроки ранее запланированный пересмотр заработных плат сотрудников, уделили особое внимание программам корпоративного обучения, направленным на повышение готовности сотрудников к изменениям в условиях новой реальности. Мы продолжили набор персонала на различные позиции, активно развивали направления работы с выпускниками вузов и молодыми специалистами. Мы рады, что экспертное жюри рейтинга снова так высоко оценило нас как одного из самых привлекательных работодателей страны».