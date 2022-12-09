В Краснодаре изменят формат площадок для мусорных контейнеров Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре изменят формат площадок для мусорных контейнеров. Пересмотреть их организацию поручил мэр Евгений Наумов.

Сейчас в городе продолжают бороться со стихийными свалками мусора, в том числе крупногабаритного, рядом с контейнерными площадками.

- Мы убираем, а чистоты в городе все равно нет. Я давал поручение проанализировать систему и внести предложения - как будем ее совершенствовать, какой тип контейнерных площадок необходимо использовать. В каком направлении мы будем действовать, чтобы улучшить ситуацию, - отметил глава города.

Так, в городе предлагают вернуть упрощенный формат площадок для контейнеров. Крупные места, на которых установлено от 7 до 12 емкостей, планируют сделать закрытыми. Уточняется, что это не позволит выносить и оставлять мусор рядом с площадками.

- Те площадки, которые на сегодняшний день устанавливаются в центральной части города и частично на периферии, изготавливаются из профильной трубы. Площадки не оборудованы отсеком для крупногабаритных отходов, - отметил замглавы города Максим Онищенко. - Дверцы по техническим параметрам зачастую остаются открытыми, усложняют процедуру вывоза контейнеров и создают угрозу возникновения ДТП.

При изменении формата площадок специалисты учтут и внешний вид контейнеров. Планируется установить емкости 0,25 куб. м вместо 0,8 куб. м.

- Данный подход позволяет мобильно изменить место локации площадки, тем самым обслуживание будет упрощенным, - отметили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Всего в Краснодаре насчитывается более 8,5 тысячи площадок для мусорных контейнеров.