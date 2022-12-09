На Кубани за сутки COVID-19 заболели 75 человек, в том числе двое детей

На Кубани за сутки выявили 75 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 75 новых случаев заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у двоих детей, самому младшему из которых 11 месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 20 жителей, в Горячем Ключе - 9, в Сочи и Новороссийске - по 6. 4 положительных результата получено в Каневском районе, по 3 - в Крымском, Успенском и Анапе, по два - в Гулькевичском, Кавказском, Красноармейском, Мостовском и Новокубанском муниципалитетах.

По одному пациенту прибавилось в Армавире, Геленджике, Апшеронском, Калининском, Кореновском, Ленинградском, Павловском, Тимашевском, Тихорецком, Туапсинском и Усть-Лабинском районах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 4 человека. За сутки от осложнений заболевания в регионе скончался один пациент.