Мужчина опубликовал изображение с ложной информацией в одном из мессенджеров, за что получил деньги Фото из архива КП

Жителя Кубани осудят за фейки в соцсетях о российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Перед судом предстанет 37-летний житель Новокубанска. Известно, что мужчина подготовил изображение, на котором разместил ложную информацию о ВС РФ на английском языке. Позже обвиняемый опубликовал картинку в одном из мессенджеров, за что получил деньги.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники краевого УФСБ РФ. На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело передали для рассмотрения в суд.