На Кубани 24 поселения подключат к высокоскоростному интернету в 2023 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 24 поселения подключат к высокоскоростному интернету в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В крае завершилось голосование по подключению малочисленных населенных пунктов к Интернету по программе «Устранение цифрового неравенства». По результатам Кубань стала второй в федеральном рейтинге активных регионов. В голосовании поучаствовали 25,5 тысяч жителей.

По его результатам Минцифры РФ определит 24 поселения, которые подключат к интернету в 2023 году. Уточняется, что полный список опубликуют на «Госуслугах».

Всего на Кубани к 2030 году планируют провести интернет во всех поселках, хуторах и станицах с населением от 100 до 500 человек.