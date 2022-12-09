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НовостиОбщество9 декабря 2022 8:58

На Кубани 24 поселения подключат к высокоскоростному интернету в 2023 году

Список населенных пунктов опубликуют на «Госуслугах»
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани 24 поселения подключат к высокоскоростному интернету в 2023 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 24 поселения подключат к высокоскоростному интернету в 2023 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 24 поселения подключат к высокоскоростному интернету в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В крае завершилось голосование по подключению малочисленных населенных пунктов к Интернету по программе «Устранение цифрового неравенства». По результатам Кубань стала второй в федеральном рейтинге активных регионов. В голосовании поучаствовали 25,5 тысяч жителей.

По его результатам Минцифры РФ определит 24 поселения, которые подключат к интернету в 2023 году. Уточняется, что полный список опубликуют на «Госуслугах».

Всего на Кубани к 2030 году планируют провести интернет во всех поселках, хуторах и станицах с населением от 100 до 500 человек.