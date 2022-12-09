Водитель не заметил идущего по дороге мужчину и сбил его Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 18-летний водитель «Матиз» насмерть сбил 27-летнего пешехода. ДТП произошло накануне, 8 декабря, в Тбилисском районе, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Предварительно, водитель около 23:00 проезжал по дороге «х. Северин- х. Песчаный- х. Веревкин». Не заметив идущего по проезжей части мужчину, он не успел притормозить и сбил его.

- В результате происшествия 27-летний пешеход погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.