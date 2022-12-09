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НовостиОбщество9 декабря 2022 9:15

Соцэкономразвитие страны и регионов в условиях новых вызовов

В Совете Федераций в Москве состоялась пленарная часть Совета законодателей России
Наталья ИЛЬИНОВА

Ключевым событием дня стало пленарное заседание. Его провели спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко и председатель ГосДумы Вячеслав Володин. Участие в работе принял руководитель ЗакСобрания края Юрий Бурлачко.

Пленарную часть Совета Законодателей предварило заседание его Президиума. Были, в частности, рассмотрены вопросы защиты трудовых прав мобилизованных, их пенсионного обеспечения и доступности мер социальной поддержки для членов их семей. Отдельно обсудили военно-историческое наследие страны, которое является основой духовно-нравственного развития граждан РФ.

Главной же темой дня заседания Совета законодателей стало социально-экономическое развитие страны и ее регионов в условиях адаптации к новым вызовам. По словам Валентины Матвиенко:

«Благодаря четкой работе Правительства и регионов, сплоченности нашего общества пик напряжения «удалось пройти без шоковых потрясений», и уже сформирована целостная система антисанкционного управления, реализуемая правительственной комиссией.»

«Для минимизации негативного влияния на экономику и оказания помощи жителям края депутатским корпусом совместно с органами исполнительной власти проведена уже немалая работа. Мы должны понимать, что с появлением новых вызовов нашему государству могут потребоваться дополнительные инструменты по преодолению возникающих трудностей, поддержке промышленного и социального блоков, аграрного сектора. Те задачи, которые сегодня поставлены перед субъектами, будут служить для нас ориентирами в работе. В соответствии с ними мы будем выстраивать дальнейшее взаимодействие с органами исполнительной власти и отраслевыми ведомствами, уделяя при этом особое внимание парламентскому контролю», - обозначил свою точку зрения Юрий Бурлачко.