Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 9:20

Губернатор Кубани: Спасибо каждому герою Отечества за мужество и смелость

Глава региона поздравил жителей с памятной датой
Светлана ОВДЕЙ
Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем героев Отечества. Слова благодарности Вениамин Кондратьев написал в своем telegram-канале.

День героев Отечества ежегодно отмечают 9 декабря. В памятную дату в стране чествуют людей, получивших звания Героя Советского Союза, Российской Федерации и награжденных орденом Святого Георгия и орденом Славы.

- Каждый из них внес огромный вклад в защиту нашей страны и национальных интересов, на счету каждого - личный подвиг, верность воинскому и гражданскому долгу. В то время, когда Россия отстаивает историческую правду и свой суверенитет, героически проявляют себя на службе и нынешние защитники, - отметил глава региона. - Спасибо каждому нашему герою за мужество, смелость и готовность брать на себя ответственность за благополучие сограждан. С праздником!

Напомним, в Краснодарском крае в честь памятной даты проведут более 1,5 тысячи мероприятий. В школах региона состоятся патриотические выставки, уроки Мужества, экскурсии, поэтические вечера. Во всех муниципалитетах региона возложат цветы и венки к памятникам и мемориалам.