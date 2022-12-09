Губернатор Кубани: Спасибо каждому герою Отечества за мужество и смелость

Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем героев Отечества. Слова благодарности Вениамин Кондратьев написал в своем telegram-канале.

День героев Отечества ежегодно отмечают 9 декабря. В памятную дату в стране чествуют людей, получивших звания Героя Советского Союза, Российской Федерации и награжденных орденом Святого Георгия и орденом Славы.

- Каждый из них внес огромный вклад в защиту нашей страны и национальных интересов, на счету каждого - личный подвиг, верность воинскому и гражданскому долгу. В то время, когда Россия отстаивает историческую правду и свой суверенитет, героически проявляют себя на службе и нынешние защитники, - отметил глава региона. - Спасибо каждому нашему герою за мужество, смелость и готовность брать на себя ответственность за благополучие сограждан. С праздником!

Напомним, в Краснодарском крае в честь памятной даты проведут более 1,5 тысячи мероприятий. В школах региона состоятся патриотические выставки, уроки Мужества, экскурсии, поэтические вечера. Во всех муниципалитетах региона возложат цветы и венки к памятникам и мемориалам.