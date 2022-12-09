Доходы бюджета Сочи в 2023 году составят почти 36 млрд рублей Фото: sochi.ru

Доходы бюджета Сочи в 2023 году составят почти 36 млрд рублей. Такие цифры озвучили на очередной сессии Городского собрания курорта.

На заседании депутаты приняли в первом чтении бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Так, в предстоящем году доходная часть составит 35 миллиардов 920 миллионов рублей. Расходы превысят показатель – 36,2 миллиарда рублей. Несмотря на это, разница будет небольшой, а бюджет Сочи останется социально ориентированным.

- За последние три года мы практически удвоили бюджет нашего города. Это стало возможным благодаря системной работе по увеличению доходного потенциала нашего города, - отметил председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов.

Отмечается, что основная часть расходов – 16 миллиардов рублей – пойдет на реализацию инфраструктурных проектов по комплексному развитию города.

- Но более подробно мы будем говорить при обсуждении бюджета во II чтении, - добавил Виктор Филонов.