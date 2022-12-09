Цифровой партнер: «Ростелеком» построил для Конгресса молодых ученых телеком-инфраструктуру

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» выступил цифровым партнером Конгресса молодых ученых, который состоялся в начале декабря в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Мероприятие стало ключевым событием в рамках Десятилетия науки и технологий.

Национальный провайдер организовал два защищенных канала подключения к интернету, построил сеть Wi-Fi, развернул VPN-инфраструктуру и цифровую телефонию на основе сервиса «Виртуальная АТС» с 30 телефонными номерами. Кроме того, специалисты компании с помощью собственных передовых решений обеспечили защиту веб-приложений и интернет-ресурсов организаторов форума, а также оптимизировали работу официального сайта Конгресса. Впервые компания использовала способ авторизации Wi-Fi c помощью уникальных номеров, указанных на бейдже, которые в качестве универсального ключа обеспечивали участникам доступ ко всей инфраструктуре сервисов на мероприятии.

«Наша компания в Сочи обладает масштабной телеком-инфраструктурой, которая создавалась много лет для обеспечения Олимпийских игр 2014 года. Мы продолжаем ее развивать и задействуем для важных образовательных, спортивных и деловых проектов национального и международного масштаба. Конгресс молодых ученых стал для наших решений очередной проверкой на эффективность. То, что форум прошел на высоком уровне, для нас — показатель успешной работы», — отметил Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

В этом году форум собрал около четырех тысяч участников со всей России и 44 иностранных государств, среди которых Австрия, Беларусь, Казахстан, Китай, Индия, Турция, Узбекистан, Франция и другие. Молодые ученые обсуждали перспективы развития науки на ближайшие десять лет. На площадках Конгресса были представлены сотни инновационных разработок и проектов, которые уже воплощаются в жизнь. В секции «Безопасность: грани и безграничность» выступил эксперт по кибербезопасности «Ростелекома» Олег Архангельский.

«В своем докладе я рассказал коллегам о цифровых двойниках и применении этих технологий для обеспечения киберустойчивости и кибербезопасности предприятий. На конкретных примерах мы рассмотрели, как применяются цифровые двойники в информационной безопасности на примере национального киберполигона “Ростелекома” и обсудили преимущества и перспективы применения решений такого класса для задач обеспечения кибербезопасности в текущих условиях», — отметил эксперт.

«Ростелеком» на Юге ежегодно поддерживает целый ряд крупных национальных и международных событий. Получить более подробную информацию о проектах компании можно на официальном сайте.