Власти Ленобласти третий раз выставили на продажу акции отеля Сочи за 1,9 млрд рублей

В сентябре и ноябре торги не состоялись из-за отсутствия участников Фото: sochi.ru

Власти Ленинградской области третий раз выставили на продажу акции отеля Сочи за 1,9 млрд рублей. Информация о продаже ценных бумаг размещена на платформе ГИС «Торги», пишет «Ъ-Кубань».

Администрация Ленобласти продавала акции гостиницы в сентябре и ноябре. Но торги не состоялись из-за отсутствия участников. Отмечается, что начальная цена лота не изменилась – 1,9 миллиарда рублей. Всего на аукцион выставлены 4 205 056 акции - 50% пакет + 1 акция. Известно, что торги запланированы уже на 16 декабря.

Напомним, 4-звездочный отель расположен в двух километрах от пляжа и Сочинского дендрария. Ленинградская область взяла обязательства на строительство второй очереди гостиницы в 2006 году.