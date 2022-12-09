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НовостиОбщество9 декабря 2022 10:16

В Краснодаре временно отключат светофоры на перекрестке улиц Российской и Первомайской

Шесть электронных регулировщиков не будут работать с 10 по 14 декабря
Светлана ОВДЕЙ
На перекрестке заменят оборудование Фото: Алексей БУЛАТОВ

На перекрестке заменят оборудование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре временно отключат светофоры на перекрестке улиц Российской и Первомайской. Всего не будут работать шесть электронных регулировщиков, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отключение связано с заменой оборудования на перекрестке. Светофоры прекратят работу с 10:00 10 декабря до 16:00 14 декабря.

- Пешеходные и транспортные потоки при необходимости будут регулировать инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД, - уточнили в мэрии.