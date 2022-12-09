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НовостиОбщество9 декабря 2022 10:24

В Краснодаре три многоэтажки остались без отопления и горячей воды из-за аварии

Поломка произошла в Карасунском округе
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре три многоэтажки остались без отопления и горячей воды из-за аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре три многоэтажки остались без отопления и горячей воды из-за аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре три многоэтажки остались без отопления и горячей воды. Отключение в Карасунском округе произошло из-за аварии.

- Произошел порыв подземного трубопровода диаметром 108 мм по улице Гидростроителей, 63, - сообщили в городской ЕДДС.

В настоящее время тепла и горячей воды нет в трех многоквартирных домах. На месте поломки работает бригада специалистов.

Время восстановления подачи воды и отопления уточняется.