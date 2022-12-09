Мобильный пункт будет работать с 10:00 до 14:00 Фото: krd.ru

Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту будет работать в Краснодаре 11 декабря. Его развернут в парке им. 30-летия Победы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Желающие смогут посетить мобильный пункт с 10:00 до 14:00. Граждане в возрасте от 18 до 40 лет пройдут психологическое тестирование, которое поможет определить пригодность к службе и место в одном из родов войск ВС РФ.

- Краснодарцы смогут узнать об особенностях, социальных гарантиях и преимуществах для тех, кто заключит контракт с Министерством обороны РФ, - рассказали в мэрии.

Задать вопросы о работе пункта можно по адресу - улица Ярославская, 130. Желающие также могут обратиться по телефону 8(861)258-35-40.