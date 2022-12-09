СберАналитика составила потребительский портрет жителей Краснодара

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

В СберАналитике выяснили, какие группы товаров чаще всего покупают в Краснодаре. Для этого специалисты изучили обезличенные данные о покупках, оплаченных в POS-терминалах в январе – сентябре 2022 года. Так, 43% всех трат краснодарцев – это расходы на продукты. Затем идут общепит (10%) и товары для дома (8%).

Расходы краснодарцев на одежду, обувь и аксессуары в первой половине года были ниже прошлогодних, но уже в июне вышли на прежние объемы. Пик покупок бытовой техники пришелся на февраль и март: в эти месяцы средние траты на одного человека в данной категории были на 14% выше, чем в феврале и марте 2021 года. Однако уже с апреля расходы снизились на 25–30% относительно показателей прошлого года.

58% всех покупок совершают женщины. Лишь в трех из десяти категорий по покупательской активности лидируют мужчины («Алкоголь», «Бытовая техника и электроника» и «Все для дома»).

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка:

«СберАналитика – это возможность решать практические задачи бизнеса на основе данных. Собственные запатентованные алгоритмы обработки данных позволяют понять текущее состояние и динамику сегментов рынка, анализировать его в различных разрезах и регионах. Мы видим неудовлетворённый спрос, помогаем удержать покупателей, привлечь новых клиентов и развивать регион на благо его жителей».

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк внедрил POS-кредитование в 2020 году. Этот способ получения кредита уже давно стал привычным и удобным для покупателей. С начала 2022 года в Краснодарском отделении Сбербанка оформили около 5,5 тысяч кредитов на общую сумму 212,5 млн рублей в рамках POS-кредитования».