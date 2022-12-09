В Сочи на трех федеральных трассах установили 20 новых светофоров

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

В Сочи установили 20 новых светофоров. Они появились на трех федеральных трассах. Работать электронные регулировщики будут в тестовом режиме до конца декабря.

- В течение прошедшей недели проводились пусконаладочные работы. Тестовые испытания будут закончены до конца года. Для каждого нового светофора в конце концов будет выбран оптимальный для всех участников дорожного движения режим, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Кроме этого, на главных сочинских трассах в течение года дорожники устанавливали и обновляли сигнальные столбики, знаки, делиниаторы, светодиодные маячки.

- Девять светофоров с кнопками вызова появились на пешеходных переходах на старой дороге на Красную Поляну с нулевого по 42-й километр. И еще 11 – на переходах и перекрестках в границах Лазаревского и Адлерского районов. Также светофоры установлены в районе адлерского железнодорожного вокзала, на улицах Каспийской и Свердлова и на перекрестке улиц Гоголя и Ленина, - добавили в федеральном дорожном управлении.