В Сочи планируют запретить постоянное проживание в гостиничных номерах Фото: sochi.ru

В Сочи планируют запретить постоянное проживание в гостиничных номерах. Использование средств размещения для проживания на постоянной основе обсудили на расширенном заседании Градостроительного совета при главе города-курорта.

Согласно закону, номер гостиницы считается помещением для временного проживания. При строительстве средств размещения, в отличие от жилых домов, не требуется возводить вблизи соцобъекты - учреждения образования, здравоохранения.

Однако в городе участились продажи номеров в гостиницах и гостиничных комплексах для постоянного проживания.

- Мы приступили к разработке предложений для формирования законодательной инициативы, ограничивающей использование гостиничного фонда для постоянного проживания на краевом и федеральном уровне, - сообщил на совещании первый замглавы Сочи Александр Свириденко.

Уточняется, что использование номеров в качестве постоянного жилья усложняет и дорожную ситуацию. Если рядом с жилыми домами подготавливают отдельную парковку с учетом количества жильцов, то в гостиницах стоянку создают, исходя из площади здания.

Отмечается, что в городе организуют рабочую группу из специалистов краевой и городской администраций, Федеральной службы регистрации, надзорных органов, депутатского корпуса и общественных градостроительных организаций.

Сформировать и направить на рассмотрение инициативу об ограничении на раздел, продажу нежилых помещений и о запрете на перепрофилирование гостиниц и гостиничных комплексов планируют в январе 2023 года.