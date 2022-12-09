Первый на юге России Центр банковского сопровождения контрактов открыли в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Первый на юге России Центр банковского сопровождения контрактов открыли в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новый офис находится на улице Красноармейской, 43. Специалисты будут контролировать целевое использование финансирования проектов на всех уровнях его исполнения.

Такой инструмент в настоящее время используют почти во всех отраслях экономики. С помощью сервиса заказчик может в онлайн-режиме следить за финансовым исполнением проекта.

- Мы ждем, что применение возможностей инструмента «Банковское сопровождение контрактов» позволит региону обеспечить целевое использование средств в инвестиционных проектах, будет способствовать успешной реализации госконтрактов, концессионных инициатив, проектов по созданию промышленных, сельскохозяйственных, энергетических и других объектов, - отметил первый вице-губернатор края Игорь Галась.