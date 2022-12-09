Восемь автомобилей «Нива» отправят в зону СВО из Апшеронского района Кубани

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Отремонтированные «Нивы» отвезут на передовую в ближайшие дни. Автомобили помогут бойцам из Апшеронского района ездить за продуктами и в госпиталь. Сбор средств организовали активисты из групп «На посту», «Джиперы», к ним присоединились предприниматели, сотрудники администрации и местные жители.

- Покупка одной машины обошлась в 200 тысяч рублей. В эту сумму вошел ремонт – замена колес и запчастей, - рассказала «КП»-Кубань» активист Олеся Кузнецова.

Ранее добровольцы отправляли на фронт теплые вещи, домашнюю тушенку и другие продукты. Всего было организовано шесть гуманитарных миссий в поддержку солдат и офицеров, которые находятся в зоне СВО.