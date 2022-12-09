«Орлёнок» презентовал опыт проведения инклюзивных смен для реализации в образовательных организациях страны

Фото: ВДЦ "Орленок"

Эксперты Всероссийского детского центра презентовали доклад «Опыт ВДЦ «Орлёнок» в сфере разработки и апробации комплексных программ детского отдыха для детей инвалидов и детей с ОВЗ различных нозологий.

- ”Орлёнок” имеет большой опыт по взаимодействию с детьми разных групп здоровья в рамках смен, реализуемых в Центре, и безусловно готов делиться им с коллегами для совместной модернизации работы в этом направлении. Сегодня мы презентовали три адаптированные дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы и программу психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях детского лагеря. Уверен, что вместе нам удастся усовершенствовать досуг и отдых ребят с ОВЗ, разработать новые методики работы в этой области, – директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Фото: ВДЦ "Орленок"

Специалисты ВДЦ представили общие рекомендации по организации смены: рекомендуемый возраст участников, количество детей в отрядах, состав штатной сетки. Также выявили основные направления по созданию условий для проведения инклюзивных смен – оценка ресурсов учреждения и определение групп обучающихся с ОВЗ для их приёма, разработка программ инклюзивных смен, подготовка персонала, материально-техническое обеспечение.

Эксперты «Орлёнка» презентовали главные итоги работы по направлению инклюзии в 2022 году. Все представленные программы были апробированы в условиях ВДЦ «Орлёнок» и предложены детским лагерям в качестве рекомендаций при формировании методической базы организации дополнительного образования детей с ОВЗ в условиях инклюзивного детского отдыха.

В документах подробно описаны организационные модели проектирования адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, эффективные инструменты реализации, учебно-тематические планы программ, логика развития содержания смены, планы дня.

- Участие в инклюзивной смене в детском лагере становится для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью важным средством социализации и выступает стимулом развития личности ребёнка – интеллектуального, эмоционального, социального и физического. Именно поэтому важно аккумулировать и тиражировать приобретённый в ходе реализованных проектов опыт между всеми образовательными организациями, – отметила заместитель директора по образовательной деятельности, управлению персоналом и связям с общественностью Всероссийского детского центра «Орлёнок» Людмила Спирина.

Кроме того, в работе методисты осветили темы интеграции ребят с ОВЗ в среду нормотипичных подростков, медицинское и психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в рамках смены.