В Краснодаре находящийся в розыске мужчина пытался украсть из гипермаркета 32 пачки сливочного масла

Задержанного мужчину передали полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре росгвардейцы задержали находящегося в розыске мужчину. Его поймали на краже 32 пачек масла и четырех упаковок сыра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Так, 29-летний житель Белореченского района месяц скрывался от полиции Сочи. Мужчину подозревали в грабеже. Задержать его удалось в гипермаркете по улице Уральской.

Грабителя заметил охранник магазина. Как оказалось, мужчина сложил в рюкзак, сумку и пакет 32 пачки сливочного масла и четыре упаковки сыра. После этого, не оплатив товар, он попытался пройти мимо кассы. Охранник, увидевший момент кражи, вызвал сотрудников Росгвардии.

- Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства, - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.