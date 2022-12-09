Новогодние праздники в восточной роскоши

Фото: отель «SUNPARCO»

Предложение, от которого невозможно отказаться: три незабываемых зимних дня в жарких объятиях Востока, на самом берегу Черного моря. Фешенебельный отель «SUNPARCO» (Анапа, Пионерский проспект) приглашает отпраздновать наступление нового 2023 года необычно и стильно!

С 30 декабря по 2 января таинственный и прекрасный мир распахнет двери для тех, кто уже сейчас позаботится о бронировании мест в новогоднем туре «Восточная сказка». Даже Дед Мороз и Снегурочка посетят в главную ночь года это жаркое сказочное место, чтобы вместе с героями 1000 и одной ночи пожелать всем счастья и оставить красочные воспоминания из стильной фотозоны.

Фото: отель «SUNPARCO»

А в основном зале ресторана уже заранее будут накрыты шикарные столы в лучших традициях восточного гостеприимства. Торжественный банкет «1000 и одна ночь» - это настоящая феерия вкусов и ощущений. Разнообразие ориентальных блюд, которых, возможно, вы никогда еще не пробовали. Красавицы в переливающейся органзе, порхающие под живую музыку. Огненные шоу и другие удивительные номера. Весело и незабываемо встретить Новый год, с фотографиями, которым 1 января уже будут завидовать все подруги? Это в «SUNPARCO»!

Но и 1-2 января праздник не заканчивается, а только набирает обороты. Лучшее продолжение для всей семьи: SPA-комплекс с крытым и подогреваемым бассейном, финской и инфракрасной саунами, хаммамом, тренажеркой. Шведская «скатерть-самобранка» будет встречать гостей трижды в день. А в остальное время (с 10:00 до 23:00) эстафету прекрасного настроения подхватит кафе-бар с напитками разной крепости и безалкогольными, с восточными сладостями и снэками. Главное не увлечься и не пропустить все удовольствия.

Фото: отель «SUNPARCO»

Тех, кто не проспит выходные, ждут мастер-класс мехенди (и экскурс в историю росписи тела хной), обучение восточным танцам, приготовлению сладостей, шатер с предсказателем и путешествие на знаменитый базар с дегустацией традиционных блюд Востока. Детей увлекут лепкой и росписью, созданием эксклюзивных украшений и семейным квестом.

Не каждый день удается попасть в сказку, а тем более – восточную. Поэтому советуем вам поторопиться с бронированием. Телефон отеля SUNPARCO Ultra All Inclusive 4*: 8 (800) 301-17-82.