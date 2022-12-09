Ректор МГТУ Саида Куижева Фото: mkgtu.ru

В Адыгее избрали председателя регионального отделения Российского общества «Знание». Им стала ректор Майкопского государственного технологического университета Саида Куижева, сообщили в пресс-службе вуза.

Нового председателя выбрали на Общем собрании республиканского отделения Российского общества «Знание». Назначить Саиду Куижеву предложила председатель совещания, заведующая кафедрой теории и истории государства и права, конституционного строительства и политологии АГУ Зуриет Жаде. Отмечается, что кандидатуру согласовали на заседании Координационного Совета «РОЗ». Участники собрания единогласно поддержали предложение.

- Во главе с опытным руководителем в лице Саиды Куижевой региональное отделение общества «Знание» получит новые импульсы для своего дальнейшего развития на благо Республики Адыгея и всей России, - отметила Зуриет Жаде.

Саида Куижева, в свою очередь, поблагодарила руководство республики, участников собрания регионального отделения «Знание» за доверие, заверив, что совместно с преподавателями вуза продолжит эту работу, продвигая соответствующую политику и технологии в республике.