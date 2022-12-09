На Кубани подвели итоги грантового конкурса «УМНИК-2022»

Имена победителей станут известны в начале 2023 года Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани подвели итоги всероссийского грантового конкурса «УМНИК-2022». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В финале конкурса проекты представили 53 студента, молодых ученых и специалиста. Они презентовали цифровые, химические, интеллектуальные разработки, идеи производственных технологий, медицины, ресурсосберегающей энергетики, биотехнологий, новые материалы и приборы

По результатам заключительного этапа 20 проектов передадут в Фонд содействия инновациям для утверждения. А имена победителей станут известны в начале 2023 года.

Напомним, победители конкурса – участники в возрасте от 18 до 30 лет – получат 500 тысяч рублей на реализацию проекта.

- В этом году увеличилась квота победителей. Это значит, что еще больше молодых инноваторов смогут получить государственные гранты и внести вклад в развитие нашего региона и российской экономики в целом, - отметила исполнительный директор Фонда развития инноваций Кубани, региональный представитель Фонда содействия инновациям в крае Ольга Лукашева.