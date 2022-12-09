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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:00

Школьники из Геленджика посетили музей семьи Степановых

У Епистинии Степановой на войне погибли девять сыновей
Иван СОРИН
Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в День Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, школьники из города-курорта, побывали в музее Епистинии Степановой.

Епистиния Степанова — мать-героиня, девять сыновей которой погибли на фронте во время Гражданской и Великой Отечественной войн. Музейный комплекс открыт на базе дома в Тимашевске, где жила женщина.

- История простой кубанской женщины, матери девятерых сыновей, погибших на фронтах Гражданской и Великой Отечественной войны, никого не может оставить равнодушным. Помню свои впечатления от посещения музея в школьные годы. Много лет назад история этой семьи тронула до глубины души, - написал Алексей Богодистов в социальных сетях.

Он также отметил, что имя Епистинии Степановой известно во всем мире. Она одна из первых удостоилась звания «Мать-героиня». Более того, женщина стала символом материнства, которая всю жизнь трудилась и помогала людям.