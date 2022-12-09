В Геленджике приступили к установке главной новогодней елки

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Главная новогодняя елка в ближайшие дни появится в центре Геленджика. Рабочие, волонтеры и местные жители приступили к ее установке.

Как сообщили в пресс-службе администрации города-курорта, конструкция у елки сборная. Ее основу составляет металлический каркас, на который крепятся ветви. Перед тем, как повесить ветвь, ее следует сделать пушистой. Как раз для этой работы и пригласили добровольцев и горожан.

Всего к дереву крепится порядка трех тысяч ветвей. После этого елку необходимо будет украсить шарами и гирляндами. Ее высота составит 24 метра. В работе принимает участие порядка 50 человек.

- Работа идет слаженно и с хорошим настроением. А значит, наша главная елочка снова будет самой красивой, - отметили в пресс-службе администрации Геленджика.