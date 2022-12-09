Мужчину будут судить Фото из архива КП

Житель Кубани едва не убил пожилую мать из-за 10 тысяч рублей. Мужчину будут судить, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в Усть-Лабинском районе. 42-летний пьяный мужчина пришел к 71-летней матери и потребовал от нее 10 тысяч рублей. Женщина отказалась, на что сын несколько раз ударил ее, приставил к шее кухонный нож и угрожал убить.

После этого мужчина разбил телевизор, мобильный телефон, микроволновку, тумбочку с ящиками, кухонный стол, окно в зале, ванной, прожег линолеум, повредил кухонный мягкий уголок и оконные рамы на кухне. Кроме того, через соцсети он продал холодильник матери за восемь тысяч рублей. Общий ущерб составил 33 тысячи рублей.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.