В выставочном зале Геленджика открылась выставка объемных картин

Уникальная выставка объемных картин «Оптические иллюзии» открылась в Выставочном зале Геленджика. Автор работ — ставропольский художник, дизайнер и коллекционер Валерий Кругов.

Объемные картины, как отметили в пресс-службе администрации Геленджика, выполнены по технологии лентикулярной печати. Она позволяет не только создать объемное изображение, но и добиться естественных цветов.

Для того, чтобы увидеть объем и глубину картины, не нужно напрягать зрение. Несколько работа также сделаны с эффектом анимации.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Помимо этого, на выставке можно увидеть гобелены и литографию середины прошлого века. При посещении экспозиции можно воспользоваться аудиогидом, который расскажет о об истории каждой картины. Для этого достаточно сканировать смартфоном QR-код.

- Создана экспозиция, которая включает в себя высококачественные современные технологии и культурно-исторические предметы искусства, - отметили в пресс-службе администрации Геленджика.

Выставка «Оптические иллюзии» в Выставочном зале, расположенном по улице Островского, 16, продлится до 22 января 2023 года.